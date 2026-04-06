スピードスケート女子の高木美帆さんは３月に今季限りでの引退を表明した。五輪女子最多１０個のメダル、日本勢初の世界選手権オールラウンド部門優勝など数々の記録を打ち立てたレジェンドがリンクに別れを告げた。多くの功績を残したレジェンドを今年２月のミラノ・コルティナ五輪で現地取材した富張萌黄記者が「労う」。ミラノ五輪で見た様々な高木さんの表情が印象に残っている。３個の銅メダルを獲得したが、種目ごとに意