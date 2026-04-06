◆香港スプリントカップ・Ｇ２（４月６日、香港シャティン競馬場・芝１２００メートル）７頭立てで行われ、世界最強スプリンターのカーインライジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が連覇を決め１９連勝とした。今回もザカリー・パートン騎手とのコンビで、直線早々と抜け出すと、最後は流す余裕で圧勝。圧倒的１番人気（単勝１・０倍、２着で２番人気ヘリオスエクスプレスが同７０倍）に応え、１