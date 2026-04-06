お笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレスと、櫻坂46の守屋麗奈が、テレビ朝日の「ドラドラ大作戦」枠にて4日深夜からスタートした新ドラマ『大丸愛は選択する』（毎週土曜深0：30）に出演する。本作でドラマ初主演を務める熊元は主人公の刑事・大丸愛を、守屋はその後輩刑事・美咲巴を演じる。【動画】熊元プロレス、初主演ドラマが「私すぎる」異色のコンビネーションが光る本作だが、インタビューでは撮影の裏側やお互いの