日本ラグビー協会の土田雅人会長が６日、ラグビーＷ杯日本大会の再招致に向け、小池百合子東京都知事を表敬訪問した。日本協会は２０３５年大会の再招致に立候補しており、土田会長は「ラグビーＷ杯を再び日本で開催する際、東京の国立競技場（ＭＵＦＧ国立）は主要会場の一つになると思います。ぜひ今回のラグビーＷ杯を応援いただきたく、何卒よろしくお願い致します」と語った。日本が史上初めて８強進出を果たした２０１９