５日夜、東京・池袋駅前でプラカードを掲げる集会参加者。（東京＝新華社記者／李子越）【新華社東京4月6日】東京の池袋駅前で5日夜、複数の野党幹部と市民らが集会を開き、高市早苗政権による武器輸出規制の緩和や大規模な軍事拡張など危険な政策に抗議し、日本の将来に懸念を示した。参加者は主催者発表で6千人以上。プラカードを掲げ、「戦争反対」「平和を守れ」などと声を上げ、政府の安全保障政策の転換に反対した。５日
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