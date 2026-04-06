「ABEMA」では、10周年を記念し、4月11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画として、4月12日に「市川團十郎を笑わせたら1000万円」を放送することを決定した。【動画】市川團十郎を笑わせたら“1000万円”決定笑いの真剣勝負”に挑む「市川團十郎を笑わせたら1000万円」は、笑わせ自慢の芸人たちが、制限時間1分間の内に渾身のネタを