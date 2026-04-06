「ABEMA」では、10周年を記念し、4月11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。4月11日の深夜帯に「チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」を、4月12日に「あざとくて何が悪いの？特別版」をそれぞれ放送する。【全身ショット】華やか！花柄ドレスで登場した鈴木愛理「チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」は、麻雀好きな芸能人がMリーグスタジオに集結し、チーム戦形式で夜通し