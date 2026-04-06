実際の出来事をモデルにした絵本「さきさんのちりとんぼ」3月21日は国連が定めた「世界ダウン症の日」です。ダウン症の人たちがその人らしく暮らしていけるようにという願いが込められていて、各地で啓発活動が行われました。 【写真を見る】ちりとんぼ（束ねた状態）「ダウン症」とは染色体の突然変異によって起こるもので、多くの場合、知的な発達に遅れがあります。ただ、日本ダウン症協会によりますと、ほとんどの人が普