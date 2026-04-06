◇MLB ドジャース8-6ナショナルズ(日本時間6日、ナショナルズ・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が3回に先制点となる2号ソロを放ちました。ロバーツ監督は試合後、大谷選手を称讃しました。大谷選手は3回の第2打席に昨季まで巨人で活躍していた相手先発のグリフィン投手のカットボールを振り抜き、打球をスタンドへ運びました。ロバーツ監督は「左投手に対して球場の広い部分を使ったあのスイングは、おそらく今年最高の部類に入る