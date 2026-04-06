モデルの江藤百香（28）が、6日までにインスタグラムを更新。結婚したことを発表した。江藤は「I got married」と、男性とほおを寄せ合うウエディングツーショットとともに報告。「かねてよりお付き合いしていた方と、昨年末に結婚いたしましたことをご報告させていただきます。いつもお世話になっている皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです！ありがとうございますお仕事は変わらず続けて参りますので、今後とも何卒よろしく