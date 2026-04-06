ひかり味噌とサヴァンシアフロマージュ＆デイリージャポンは、みそとチーズのコラボレーションレシピを各社の公式ブランドサイトと公式インスタグラムで公開した。「CRAFT MISO 生糀」と「イル・ド・フランス」ブランドのナチュラルチーズ「ミニブリー」の和洋が融合した、新たな味覚の2レシピを提案する。両社は「ミニブリーの味噌マーマレードのせ」と「ミニブリーのサーモンと味噌和薬味のせ」の2レシピを公開した。「