無免許で軽乗用車を運転し、事故を起こしたにも関わらず現場から逃亡したなどとして、男がきょう（6日）逮捕されました。 無免許過失運転傷害、道路交通法違反、犯人隠避教唆の容疑で逮捕されたのは、住所、職業不詳の男（29）です。 警察によりますと、男は、今年2月16日午後11時半ごろ、岡山県倉敷市川入地内で無免許で軽乗用車を運転し、駐車場から出ようとしたところ、市道を走っていた倉敷市の女性（22）が運転する軽乗用車