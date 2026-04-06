きょう（6日）午前、香川県丸亀市手島沖でプレジャーボート同士が衝突する事故があり、男性2人が軽いけがをしました。 【発生場所の地図】プレジャーボート同士の衝突事故香川県丸亀市手島沖 プレジャーボートで魚釣り中に衝突 坂出海上保安署によりますと、午前8時58分ごろ、香川県丸亀市の手島沖で、岡山県笠岡市の男性船長（62）のプレジャーボート（長さ6.99ｍ）と香川