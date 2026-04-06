フルート奏者のcocomiがInstagramを更新し、“推し作品”の世界観に浸る様子を披露した。 参考：Kōki,、AFAA授賞式で俳優を続けていくための覚悟を明かす「輝ける人間になりたい」 投稿された写真にはNINA RICCI（ニナリッチ）の美しい黒いドレスに身を包んだcocomiが、アニメ『呪術廻戦』のキャラクターや、『ハイキュー!!』のキャラクターたちと一緒にポージングをする姿が収められ