4月6日、春の全国交通安全運動がスタートしました。「BOYS AND MEN」のメンバーがアンバサダーに任命され、今後は自転車の青切符制度などをPRするということです。愛知県の交通事故による死者の数は、前の年の同じ時期より18人多い43人になっていて、全国ワーストです。大村愛知県知事：「爽やかな笑顔で、愛知県民に『自転車は安全に乗るんだ』としっかりPRしていただきたいと思います」6日、BOYS