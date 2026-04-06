愛知県豊明市で5日夜遅く、横断歩道を渡っていた女性がひき逃げされ、顔の骨などを折る重傷です。警察によりますと、豊明市前後町の交差点で5日午後11時過ぎ、横断歩道を歩いて渡っていた会社員の女性(22)が乗用車にはねられました。乗用車はそのまま走り去り、女性は顔の骨を折るなどの重傷です。逃げた車は黒のワンボックスカーで、警察はひき逃げ事件として行方を追っています。