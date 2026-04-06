敵に撃墜される例は初めて？アメリカのドナルド・トランプ大統領は2026年4月5日、イラン軍に撃墜された戦闘機に搭乗していたパイロットおよび兵器システム士官（WSO）の2名の救出を完了したと、自身が立ち上げたSNS「トゥルース・ソーシャル」で明らかにしました。【画像】ほ、本物なのか…!? これが、イラン側公開したFｰ15Eの残がいです救出された2名は、2026年4月3日に撃墜されたと報じられたF-15E「ストライクイーグル」に