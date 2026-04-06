札幌・すすきのを象徴する通称「ニッカおじさん」が、予定より１日早く「新たな顔」で戻ってきました。さっそくその姿を楽しむ観光客らで賑わっています。４月６日朝のすすきの交差点では、スマートフォンを手に写真を撮る人の姿が多く見られました。その先には…(向山記者)「すすきののシンボル・ニッカおじさんがようやく戻ってきました。新しくなったニッカおじさん、皆さんどこが変わったかわかりますか