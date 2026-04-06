アルカンタラのドジャース移籍の噂が再燃か(C)Getty Imagesマーリンズのサンディ・アルカンタラが、現地時間4月1日に本拠地でのホワイトソックス戦に先発登板して9回93球無失点の快投を演じ、球数100球未満で完封する「マダックス」を達成した。【動画】さすが元CY賞右腕！アルカンタラ「マダックス」達成の瞬間をチェックそんな中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「アルカンタラがマーリンズファンに苦言を呈したこ