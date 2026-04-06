ソフトバンクは、７日の西武戦（みずほペイペイドーム）を午後２時開始のデーゲームで実施する。興行的な試みの意味もあり、６０歳以上（誕生日が１９６６年４月７日以前）と、学生（小学生、中学生、高校生、高専生、大学生、大学院生、短大生、専門学校生）は先着５０００人が無料招待される。予告先発はソフトバンクが大関友久、西武が隅田知一郎と発表された。