日本学生陸上競技連合は６日、日本学生個人選手権（２４〜２６日、神奈川・平塚市レモンガススタジアム平塚）の出場選手などを発表した。男子５０００メートル（２６日）の出場登録は青学大の佐々木大輝（３年）と神邑亮佑（２年）のわずか２人だけ。同選手権の参加標準記録（１３分４７秒００）のレベルが高く、また、同日には好記録を狙いやすい日体大長距離競技会兼ニッタイダイ・チャレンジ・ゲームズが開催されることなど