６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では５日に名古屋市東区の商業施設の店内を歩いていた男子中学生２人が１０代くらいの男ら４人組にスタンガンなどを突きつけられ、現金１万１０００円を奪われた事件を報じた。約２０分後には現場近くの駐輪場でも男女高校生４人が１０代くらいの男ら４人組からスタンガンのようなものを突きつけられ、現金２万８０００円を奪われ、愛知県警東署では、いず