ＤｅＮＡの深沢鳳介投手が、７日の中日戦（横浜）でプロ初登板初先発する。６日、セ・リーグの予告先発投手として公示された。当初は３月３１日の阪神戦（京セラＤ）で先発したジョン・デュプランティエ投手の中６日での登板が予想されたが、何らかのアクシデントが発生したもようだ。深沢は専大松戸高から２１年ドラフト５位で入団。２４年３月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、同年オフに育成契約に。昨年６月に２軍戦で