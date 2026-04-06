4月4日に名古屋・栄で街路樹が倒れた事故。原因は根元の腐敗の可能性があることがわかりました。 【写真を見る】名古屋･栄の倒木 樹木医｢根元が腐っている｣ 高さ約15ｍのケヤキ ｢今回は人的被害なかったが…｣ 中土木事務所によりますと、4日午後7時半ごろ、中区栄3丁目の松坂屋名古屋店の東側で、約30年前に植えられた高さ約15メートルの「けやき」が、根元から倒れました。倒木によるけが人はいませんでした。 樹木医｢完