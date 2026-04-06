ソフトバンク・倉野信次投手コーチが６日、「日替わり方程式」を示唆した。この日は、みずほペイペイドームで投手練習。大関、徐、上沢、スチュワート、大津が調整した。チームは、２年ぶりの開幕３カード連続勝ち越しを決めた。３月３１日からの楽天３連戦（楽天モバイル）、４月３日からはロッテ３連戦（ＺＯＺＯマリン）と敵地での６戦もともに２勝１敗。取材に応じた倉野コーチは「外のグラウンドで厳しい条件も多かったん