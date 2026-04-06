社民党の福島瑞穂党首は6日、党首選挙で勝利したが、その後、行われた記者会見で、大椿裕子元参院議員に質問した記者に対し、社民党側が大椿氏の発言を許さず、大椿氏は怒りの表情を浮かべ、会見中に席を立った。党の再建が喫緊の課題となる中、新党首発表の場で党内対立の深刻さを露呈した形だ。社民党の党首選挙には、福島党首、大椿氏、ラサール石井参院議員の3人が立候補した。3月に行われた1回目の投開票では「有効投票数の過