新1年生と手をつないで横断歩道を渡る警視庁の筒井洋樹警視総監（手前左）＝6日午後、東京都大田区春の全国交通安全運動が始まった6日、東京都大田区立大森第一小の新1年生が、警視庁の筒井洋樹警視総監から交通ルールを学び、学校近くの横断歩道で手を上げて渡る練習をした。筒井総監は入学式を終えたばかりの1年生約80人らに、道路を渡る時は横断歩道を歩くことや、信号を守ることを覚えていてほしいと説明。保護者には、通