香港の最強スプリンター、カーインライジング（セン5＝D・ヘイズ、父シャムエクスプレス）が6日、シャティン7R「スプリントC」（G2、芝1200メートル）に出走し、2番手から楽に抜け出して圧勝。19連勝を飾り、自身が持つ香港調教馬による連勝記録を更新した。主戦のパートンを背に、7頭立ての5番枠からスタート。2番手につけると、ラスト300メートルで抜け出し、楽な手応えのまま後続をグングン突き放した。デビュー2戦目と3