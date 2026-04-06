自転車の“青切符制度”が導入された4月1日。まさにその日、北海道・札幌市内の住宅街に設置された防犯カメラが捉えたのは、路肩を走る2台の自転車だった。警察車両を装った“偽パトカー”と遭遇その背後に現れた黒い車の屋根には赤色灯、運転席には…警察官！？取り締まりか、と思いきや！“偽パトカー”と遭遇した島野翔汰さん：「あの車は覆面パトカーだったんですか？」って（警察官に）聞いたら「そんなことは絶対ない」と。