【モデルプレス＝2026/04/06】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が4月5日、自身のInstagramを更新。朝食を公開した。【写真】43歳元なでしこ「栄養バランスバッチリ」目玉焼きなどの“ワンパン朝食”◆丸山桂里奈、朝食公開丸山は「最近の日常」と記し、娘の姿や食事などの写真を複数枚投稿。「最近朝ごはん好きなパターン」とコメントし、コンロにかけたフライパンに目玉焼き、マッシュルームやしいたけなどのキノコ