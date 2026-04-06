【モデルプレス＝2026/04/06】女優の上白石萌歌が4月6日、自身のInstagramを更新。ブリーチヘアーだった頃の姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】26歳美人女優「もはや別人」ブリーチヘアで印象ガラリ◆上白石萌歌、ブリーチヘア時代の姿披露「もはや別人みたい」 上白石は「こんな時代もあった」とつづり、ハイトーンのブリーチヘアだった頃の写真を投稿。「もはや別人みたいでなつかしい もうブリーチ毛の名残りもいなく