【モデルプレス＝2026/04/06】女優の今田美桜が4月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】29歳朝ドラ女優「まさに天使」膝上ミニスカで美脚スラリ◆今田美桜、美脚輝くミニスカ姿披露今田は「たのしかった日」「ありがとう〜」とつづり、全身ショットを投稿。白のノースリーブトップスにネイビーブルーと白のレースがあしらわれたミニスカート、オープントゥパンプスを合わせた美しい脚が際立つ上品なス