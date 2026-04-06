【モデルプレス＝2026/04/06】乃木坂46の池田瑛紗が4月5日、自身のInstagramを更新。衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】乃木坂センター抜擢美女「まるで絵画」と話題の美脚ショット◆乃木坂46池田瑛紗、美脚輝く衣装ショット公開池田は「最近のお話」と切り出し、「41st single『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』 皆さんに沢山愛していただけるシングルになったらうれしいです」と、階段で撮影した写真を複数枚投