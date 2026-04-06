ガールズグループBilllieが、来る5月初めにデビュー後初となるフルアルバムをリリースする。Billlieは5月中に1stフルアルバム『the collective soul and unconscious：chapter two』をリリースし、カムバックする。【画像】ツキ、バズった表情豊かなステージ同作は、Billlieがデビュー後初めてリリースするフルアルバムであると同時に、海外でもヒットを記録した代表曲『GingaMingaYo（the strange world）』が収録された2ndミニア