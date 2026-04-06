今回、Ray WEB編集部は友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・優佳には真凜という、キラキラ系女子の友だちがいるのですが……？優佳は街中で、真凜がおじさんと一緒にいるところを目撃してしまいます。このあと衝撃の真実が……！？原案：Ray WEB編集部作画：70もるライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】ハイブラをよく身につけている友だち...ある日【まさかの人物】と一緒にいるところ