岐阜県飛騨市の神岡地区に4月6日、新たに認定こども園が開園しました。過疎化で園児数が減少する中、これまであった市が運営する旭保育園と、民間の双葉保育園が合併し、園児数100人の「神岡こども園」となりました。民間が運営しながら、市が支援を行う公私連携型で、認定こども園になることで、幼稚園のように短時間の受け入れもできるようになります。保護者ら：「子供が減っているので、良い取り組み、良い形の園になった