3月27日から酒田市の定期船「とびしま」の欠航が続く中、6日、代替船を使って酒田港と飛島を往復する運航が再開されました。酒田市の離島・飛島と酒田港をつなぐ定期船「とびしま」は3月26日、2基あるエンジンのうち、1基が故障した影響で翌27日から欠航となっていました。酒田市が代替船の確保に動き6日、11日ぶりに代替船による運航が行われ、船の待合室には飛島に帰る住民たちの姿がありました。飛島住民「欠航期間は大変だった