普段からコンビニグルメやファストフードなどをいろいろ研究している、B級フード研究家のノジーマこと野島慎一郎です。スナック菓子なんかも好きで、新製品が発売されるたびに結構食べたりしているんですけど、先日発売された東ハトの「ツイスター」というコーンスナックが個人的に大ヒット！東ハトの新作「ツイスター」がウマい！「ツイスター」はパスタのような形状をしていて、フレーバーはコンソメとチーズの2種。最初は「割と