9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が6日、自身の公式インスタグラムを更新。冠番組『それSnow Manにやらせて下さい』の撮影で訪れた韓国の思い出を投稿した。【写真あり】“おそろい”ジャージ姿で韓国料理を堪能する佐久間大介＆深澤辰哉「#韓国 の思い出」として佐久間は「それスノin韓国の時にサムギョプサルを食べに行きたいけど、私服に匂を付けたくなかった俺たちは同じジャージを買って過ごしましたw」とメンバーの