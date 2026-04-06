農心ジャパン『辛ラーメン』の初のブランドキャラクター「SHIN（シン）」が誕生し、6日に公式サイトが開設された。【画像】『辛ラーメン』公式キャラクター「SHIN」のさまざまな姿『辛ラーメン』は1986年に発売以来、今年で40周年。世界100ヶ国以上で販売中のグローバルブランドとなっている。ブランドキャラクター「SHIN」は、スーパーの棚で選ばれるのを待つのではなく、自ら世界中に「辛さによる幸せ（Spicy Happiness）