エンゼルス・菊池雄星投手の次回登板が、7日午後6時38分（日本時間8日午前10時38分）開始の本拠地ブレーブス戦に決まった。球団が5日（同6日）に発表した。菊池は前回登板の1日のカブス戦は5回1/3を6安打5失点で黒星。そこから中5日の登板で今季初勝利を目指す。