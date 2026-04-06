実業家でモデルのＭＡＬＩＡ．が５日、ＡＢＥＭＡ「秘密のママ園」で、三男が通っているドバイの学校について語った。この日はワンオペについて芸能人ママたちが愚痴を吐露。ＭＡＬＩＡ．の他、紺野あさ美、美奈子らが出演し、それぞれの事情を打ち明けた。その中で「ドバイワンオペ」を訴えたのがＭＡＬＩＡ．。２２年に三男を連れてドバイに移住したが、その理由の一つが受験だったという。「そもそも受験したくて。でも