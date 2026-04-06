世界文化遺産・富士山の価値を守るため、静岡県は昨夏初めて富士宮、須走、御殿場の３ルートで入山料の義務化や夜間の入山規制に踏み切り、一昨年に先行導入した山梨側の吉田ルートと足並みをそろえた。夜通し登る弾丸登山などは激減したが、一部のルートで登山者の減少を招く形になったほか、軽装登山などのマナー違反も依然として残っている。今年７月の開山に向けて模索が続いている。（大坪祐市）死者・不明者０に「山梨と