イングランドの伝統のカップ戦で、日本代表MFが輝きを放った。現地４月５日に行なわれたFAカップ準々決勝で、リーズは敵地でウェストハムと対戦。２点リードを追いつかれる展開となったが、２−２のまま突入したPK戦を４−２で制し、準決勝進出を決めた。この一戦で存在感を示したのが、リーズの田中碧だ。公式戦３試合ぶりに先発出場を果たすと、26分に結果を残す。ボックス内でノア・オカフォーのマイナスの折り返しを受け