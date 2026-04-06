北海道・帯広保健所は2026年4月6日、芽室町内の居酒屋で食中毒が発生したと発表しました。食中毒が発生したのは、芽室町西1条2丁目の「居酒屋かんぱい」です。3月19日に店を利用した1団体34人のうち男女12人が、21日正午ごろから下痢や発熱などの症状を訴えたということです。症状がある人の便を検査したところ、カンピロバクター属菌が検出され、食中毒と断定されました。このうち5人が医療機関を受診しましたが、いずれも