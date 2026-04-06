３月、広島テレビで開催した女性の美と健康を考えるイベント「フェムミナーレ」に出演した梅宮アンナさんに、闘病生活を経ていま伝えたいことを伺いました。 ■梅宮アンナ さん「あれ？っていうのを感じた時点で、病院に行くという癖をつけていた方が絶対良くてですね、１分１秒無駄にできない病気なのではないかなと私は思うんですね」そう話すのは、ファッションモデルでタレントの梅宮アンナさんです。３月、広島