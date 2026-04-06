◇MLB ドジャース8-6ナショナルズ(日本時間6日、ナショナルズ・パーク)佐々木朗希投手とバッテリーを組んだダルトン・ラッシング選手が、試合後佐々木投手の投球に対し、厳しいコメントをしました。今季2度目の先発となった佐々木投手は3回に2ランホームランを打たれると、4回にはスライダーをはじかれタイムリーヒット、さらにジェームズ・ウッド選手に3球目甘めのスプリットを打たれ3ランホームランで5回、6失点としました。この