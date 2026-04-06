2026年４月3日（金）日本時間22:30発表米国2026年3月雇用統計、他 【1】結果：雇用者数、失業率ともに改善労働力人口がピークアウトか 2026年3月の非農業部門雇用者数は前月比17.8万人増となり、市場予想の6.5万人増を上回りました。また、失業率は4.3％と前回（2月）から0.1％ポイント低下し、労働市場の改善が示されました。 非農業部門雇用者数は、2月の前月比13.3万人減に落ち込んでいた反動が出たものと考えられ