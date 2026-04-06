熊本市の大西一史市長は、市の政治倫理審査会（政倫審）の求めに応じて、政治資金収支報告書を修正したことを明らかにしました。 政治資金規正法は、企業・団体による資金管理団体への献金を禁じていますが、大西市長の資金管理団体に個人名で献金した一部の人の住所が企業の所在地だったことから、市民団体が「事実上の企業献金にあたる」と指摘していました。 また、大西市長が開いた2022年の政治資金パーティーに