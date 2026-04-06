アニメ『鬼滅の刃』の新作映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）が、公開262日間で興収401.3億円を突破した。歴代興収ランキングは、国内歴代1位となる興収407.5億円を突破した前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（2020年10月公開）に続き、2位にラインクインしており、今週9日に一部劇場を除き終映する。【画像】見たことない！ブチギレ顔の冨岡義勇＆胡蝶しのぶ公開された場面カッ